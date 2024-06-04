Німеччина

У Мюнхені розраховують на свого хорватського вихованця.

Член правління Баварії Макс Еберль заявив, що захисник Йосип Станішич відіграватиме важливу для клубу роль у наступному сезоні, передає видання kicker.

До кінця червня цього року 24-річний хорват перебуває в Баєрі на правах оренди. Керівництво Баварії хоче зберегти гравця на сезон-2024/25.

Леверкузенці продовжують стежити за ситуацією Станішича, хоча з боку мюнхенців наразі переговорів немає. Повідомляється, що вже є клуби, які надсилали Баварії запити щодо правого/центрального захисника.

За даними журналіста Флоріана Плеттенберга, на Станішича розраховує і новий головний тренер "червоних" Венсан Компані.

У сезоні-2023/24 хорват узяв участь у 38 матчах Баєра в усіх турнірах, відзначившись 4 голами і 6 асистами. Разом із "фармацевтами" він став чемпіоном Німеччини, володарем Кубка країни і дістався фіналу Ліги Європи УЄФА.