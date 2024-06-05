Німеччина

Функціонер мюнхенців розповів деталі пошуку нового керманича.

Мюнхенська Баварія розпочала період літнього міжсезоння з призначення на посаду головного тренера екснаставника англійського Бернлі Венсана Компані.

Під час пошуку наступника для Томаса Тухеля "Рекордмайстер" звертався до нинішнього керманича збірної Австрії Ральфа Рангніка, який раніше також устиг попрацювати в англійському Манчестер Юнайтед, проте отримав відмову.

Про те, як тривали заключні години перемовин, розповів у своєму інтерв’ю спортивний директор мюнхенців Крісто Фройнд.

"Ми вже були за крок до досягнення домовленості з Рангніком. Звичайно, він розглядав нашу пропозицію, адже Баварія є Баварія.

Однак тренер пішов за покликом свого серця та не хотів відмовлятись від проекту й не хотів ризикувати тим, що хоч на один відсоток менше уваги або енергії буде спрямовано на Євро, тому що цей турнір дуже важливий для нього. Ми повинні це поважати.

Це був прикрий поворот подій для нас. Але я в газетах читав повідомлення про те, що деякі тренери відмовлялися від роботи в Баварії, коли їх навіть не питали про це", — заявив німецький функціонер.

Нагадаємо, що Баварія наразі розглядає можливість оренди лідера РБ Лейпциг.