Німеччина

Фани "ротен" можуть спати спокійно.

Ральф Рангнік відмовився від пропозиції мюнхенської Баварії стати наступним головним тренером команди. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, австрійський фахівець був головним фаворитом на посаду керманича мюнхенського клубу. Сторони активно вели переговори, однак Рангнік відмовив керівництву Баварії, вирішивши зосередитися на роботі в збірній Австрії.

Чинний контракт тренера з національною збірною розрахований до літа 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Баварія обговорює останні деталі угоди з Рангніком.