Німеччина

Проте німців може відлякати ціна.

Аргентинський нападник Матіас Суле є прикладом гарної селекційної роботи туринського Ювентуса по відношенню до виконавців у дуже юному віці, оскільки ще взимку 2020 року його придбали у Велеса за 2,57 млн євро, тоді як зараз його вартість зросла в рази.

21-річний виконавець останній сезон провів у оренді у Фрозіноне, після чого повернувся до клубу з 11 голами та трьома гольовими передачами в 36 матчах Серії A.

Це дає підстави для Юве обирати: чи скористатись гарною рекламою свого гравця та заробити якнайбільше грошей за трансфер, або дати йому шанс у складі основної команди.

Наразі на Суле є тільки один претендент — леверкузенський Баєр.

Однак туринці просять за гравця від 35 до 40 млн євро, що ускладнює процес перемовин.

Станом на зараз, аргентинець ближче до того, аби залишитись у складі "зебр".