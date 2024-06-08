Німеччина

Вихованець Барселони виграв турнір з італійською національною командою.

Леверкузенський Баєр працює над оформленням трансферу центрального захисника Барселони U-18 Андреа Наталі, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Блаугранас" запропонували 16-річному італійцю нову угоду, але "фармацевти" близькі до підписання контракту з ним. Баєр готовий заплатити за гравця 1 мільйон євро.

Разом зі збірною Італії U-17 Наталі нещодавно став чемпіоном Європи-2024. Чотири з шести матчів він відіграв повністю, тоді як в одному провів на полі лише 53 хвилини через вилучення, а ще один поєдинок пропустив внаслідок нього ж.

У системі Барселони уродженець Мілана перебуває з липня 2021 року. Андреа — син ексгравця ряду клубів Серії А Чезаре Наталі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 червня, Баєр оголосив про своє перше літнє підписання.