Німеччина

Легендарний форвард очолив клуб із другої Бундесліги.

Нюрнберг на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Мірослава Клозе на посаду головного тренера першої команди.

46-річний колишній форвард збірної Німеччини та мюнхенської Баварії очолив клуб із другої Бундесліги, проте умови та терміни дії угоди не повідомляються.

"Ми познайомилися близько тижня тому і відразу порозумілися! Цінності, які відстоює клуб, також відповідають моїм уявленням. Я розумна людина, і в мене відразу виникло гарне передчуття.

Завжди було неприємно грати проти Нюрнберга. Я також уважно стежив за другою Бундеслігою останнім часом, тому що хотів очолити команду в цій лізі. Нам потрібна вісь у нашій команді. Навколо неї можна формувати та розвивати молодих талановитих гравців.

Я хочу викликати динаміку. Я хочу володіти м'ячем і певним чином домінувати на полі. Це те, за що я виступаю як тренер. Я б описав себе як позитивного хлопця. Хочу донести хлопцям, що тут вони можуть зробити наступний крок. У відповідь вони отримують від мене не одну, а обидві руки", — цитує слова Клозе пресслужба Нюрнберга.

Нагадаємо, що останнім клубом Мірослава Клозе, де він працював в якості головного тренера з літа 2022 по березень 2023 року, був Альтах із першого дивізіону Австрії.

Щодо Нюрнберга, то в минулому сезоні другої Бундесліги команда посіла 12 сходинку в турнірній таблиці з 40 набраними очками.