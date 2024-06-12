Німеччина

Лондонський Арсенал був готовий заплатити за нього дуже солідні гроші.

Словенський нападник Беньямін Шешко потрапив до структури Ред Булл ще в влітку 2019 року, коли за 2,5 млн євро долучився до Зальцбурга з Домжале.

Після цього влітку минулого року його придбав Лейпциг уже за значно більші кошти — 24 млн євро.

І вже за сезон стало зрозуміло, що 21-річний виконавець на трансферному ринку коштує значно більше.

Його 18 голів та два асисти в дебютному сезоні в німецькому футболі лондонський Арсенал оцінив у 65 млн євро, які вимагали умови контракту від потенційних покупців.

Однак "червоні бики" зреагували швидше та запропонували власному футболісту оновити угоду.

Які тепер будуть умови для потенційного трансферу Шешка — невідомо, проте клуб оголосив про підписання нового контракту строком до 2029 року.