Німеччина

Захисник коштуватиме мюнхенцям чималих коштів.

Німецький центральний захисник Джонатан Та був невід’ємною складовою успіхів леверкузенського Баєра в останньому сезоні.

Після цього 28-річний виконавець поїхав до табору рідної країни готуватись до виступів на домашньому чемпіонаті Європи-2024, а тим часом клуб вирішує його подальшу долю.

Мюнхенська Баварія — прогнозований претендент на новоспеченого чемпіона та володаря кубка Німеччини, і "Рекордмайстер" уже має домовленість про перехід із гравцем.

Залишається лише дочекатись на згоду Баєра, і вона надійде, як тільки претенденти на Та погодяться заплатити щонайменше 30 млн євро за нього.

При цьому німецька преса очікує, що разом із різноманітними бонусами вартість цього трансферу сягатиме 40 млн євро.

Та за сезон провів 48 матчів, забив шість голів та віддав один гольовий пас.