Німеччина

Матс вирішив покинути дортмундську команду.

Дортмундська Боруссія офіційно оголосила про відхід з клубу захисника Матса Гуммельса.

У складі "джмелів" Гуммельс провів 12 з половиною сезонів протягом двох періодів кар'єри (2008–2016 та 2019–2024 роки). За цей час захисник провів 508 офіційних матчів, у яких забив 38 голів та віддав 23 гольові паси на партнерів.

Вчора в клубі оголосили про відставку Едіна Терзіча з посади головного тренера. Раніше в пресі з'являлася інформація про конфлікт між Терзичем та Гуммельсом, і про те, що в клубі залишиться лише один із них.