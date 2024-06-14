Німеччина

Німець вдруге залишає Дортмунд.

Центральний захисник Матс Гуммельс, який залишив дортмундську Боруссію, попрощався з вболівальниками клубу. Його слова наводить офіційний сайт "джмелів".

"Дорогі фанати, мій час у Боруссії добіг кінця після більш ніж 13 років у клубі. Для мене було великою радістю і честю грати за Боруссію так довго і бути частиною шляху, який клуб пройшов із січня 2008 року.

Цей клуб і ці фанати — особливі, а для мене — навіть щось більше. Я також хотів би подякувати всім співробітникам Боруссії, які відмінно працюють заради цього клубу, і, звичайно, незліченну безліч чудових тренерів і фантастичних товаришів по команді, з якими мені вдалося познайомитися тут.

Я дуже хочу, щоб ми всі якомога швидше зібралися на Борзигплац (район Дортмунда, де було засновано Боруссію Д), щоб святкувати трофеї. А доти я вболіватиму зі сторони і, сподіваюся, час від часу на нашому стадіоні. Я буду сумувати за вами", — сказав 35-річний Гуммельс.