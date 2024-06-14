Німеччина

Цікаве рішення керівництво "джмелів".

Турецького фахівця Нурі Шахіна призначено на посаду головного тренера дортмундської Боруссії. Про це повідомляє офіційний сайт "джмелів".

Зазначається, що з 35-річним тренером підписано контракт до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, Шахін з початку 2024 року працював у тренерському штабі колишнього керманича дортмундців Едіна Терзича. З 2021 по 2023 роки очолював турецький Антальяспор (сезон-2021/22 — 7-е місце, 2022/23 — 13-е).

В якості гравця у складі Боруссії Д провів 274 матчі, забив 26 голів та віддав 49 результативних передач. У "жовто-чорній" футболці ставав чемпіоном та володарем Кубку Німеччини.

Раніше Боруссія Дортмунд оголосила про звільнення Едіна Терзича.