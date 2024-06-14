Німеччина

Турецький фахівець висловився про своє призначення на посаду керманича "джмелів".

Напередодні дортмундська Боруссія офіційно оголосила про те, що Нурі Шахін замінить Едіна Терзича на посаді головного тренера першої команди "джмелів".

35-річний турецький фахівець поділився враженнями від свого призначення.

"Для мене велика честь бути головним тренером дортмундської Боруссії. Я хотів би подякувати всім в команді вищого керівництва клубу за віру, яку вони проявили відносно мене.

Я з нетерпінням чекаю своєї нової ролі в Боруссії Дортмунд. З першого дня ми робитимемо все можливе і працюватимемо з енергією та пристрастю, щоб зробити цей клуб якомога успішнішим", — цитує слова Шахіна офіційний сайт Боруссії Дортмунд.

Нагадаємо, Нурі Шахін з початку 2024 року працював у тренерському штабі колишнього керманича дортмундців Едіна Терзича. З 2021 по 2023 роки очолював турецький Антальяспор (сезон-2021/22 — 7-е місце, 2022/23 — 13-е).