Турецький фахівець висловився про своє призначення на посаду керманича "джмелів".
Нурі Шахін, Getty Images
14 червня 2024, 18:24
Напередодні дортмундська Боруссія офіційно оголосила про те, що Нурі Шахін замінить Едіна Терзича на посаді головного тренера першої команди "джмелів".
35-річний турецький фахівець поділився враженнями від свого призначення.
"Для мене велика честь бути головним тренером дортмундської Боруссії. Я хотів би подякувати всім в команді вищого керівництва клубу за віру, яку вони проявили відносно мене.
Я з нетерпінням чекаю своєї нової ролі в Боруссії Дортмунд. З першого дня ми робитимемо все можливе і працюватимемо з енергією та пристрастю, щоб зробити цей клуб якомога успішнішим", — цитує слова Шахіна офіційний сайт Боруссії Дортмунд.
Нагадаємо, Нурі Шахін з початку 2024 року працював у тренерському штабі колишнього керманича дортмундців Едіна Терзича. З 2021 по 2023 роки очолював турецький Антальяспор (сезон-2021/22 — 7-е місце, 2022/23 — 13-е).