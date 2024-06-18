У 28-річного футболіста залишився рік за контрактом із Баєром.
Йонатан Та, Getty Images
18 червня 2024, 16:59
Центральний захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та хоче перебратися в мюнхенську Баварію, але трансфер виглядає дуже складним.
Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, команда Венсана Компані поки навідріз відмовляється платити за Джонатана необхідні 40 мільйонів євро.
У 28-річного Та залишається рік за контрактом із Баєром, а минулого літа в його угоді діяла опція викупу за 18 мільйонів євро.
З цих причин Баварія не хоче платити запитувану суму.
Минулого сезону Джонатан допоміг Баєру виграти чемпіонат Німеччини і перервати одинадцятирічну гегемонію Баварії в Бундеслізі.