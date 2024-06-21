Незважаючи на предметний інтерес із боку клубів АПЛ, французький вінгер обрав Мюнхен.
Майкл Олісе, Getty Images
21 червня 2024, 23:42
Атакуючий півзахисник лондонського Крістал Пелес Майкл Олісе, схоже, цього літа вирушить до мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
За інформацією джерела, 22-річний вінгер серед наявних варіантів обрав саме команду Венсана Компані, тому очікується, що мюнхенці досягнуть домовленості не тільки з гравцем, а й з босами "орлів".
Зазначається, що підписати Олісе хотів Челсі, проте лондонці вийшли з цих перегонів через свої обмежені фінансові можливості на тлі необхідності дотримання правил прибутковості та сталого розвитку АПЛ.
Окрім цього, предметний інтерес до французького вінгера Крістал Пелес зберігався з боку Ньюкасл Юнайтед, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, але Баварії вдалося випередити конкурентів із АПЛ.
У минулому сезоні Майкл Олісе через травми провів за Крістал Пелес 19 матчів в рамках АПЛ, в яких забив 10 голів та віддав 6 асистів.