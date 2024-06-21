Німеччина

Незважаючи на предметний інтерес із боку клубів АПЛ, французький вінгер обрав Мюнхен.

Атакуючий півзахисник лондонського Крістал Пелес Майкл Олісе, схоже, цього літа вирушить до мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, 22-річний вінгер серед наявних варіантів обрав саме команду Венсана Компані, тому очікується, що мюнхенці досягнуть домовленості не тільки з гравцем, а й з босами "орлів".

Зазначається, що підписати Олісе хотів Челсі, проте лондонці вийшли з цих перегонів через свої обмежені фінансові можливості на тлі необхідності дотримання правил прибутковості та сталого розвитку АПЛ.

Окрім цього, предметний інтерес до французького вінгера Крістал Пелес зберігався з боку Ньюкасл Юнайтед, Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, але Баварії вдалося випередити конкурентів із АПЛ.

У минулому сезоні Майкл Олісе через травми провів за Крістал Пелес 19 матчів в рамках АПЛ, в яких забив 10 голів та віддав 6 асистів.