Німеччина

Коментар стосовно півзахисників збірної Німеччини.

Філіпп Лам висловив думку стосовно гри Флоріана Вірца та Джамала Мусіали.

"Як німець, я особливо відзначу двох гравців: Флоріана Віртца та Джамала Мусіалу", — цитує захисника The Guardian.

"Німеччині пощастило з такими чудовими футболістами. Їм лише 21, і це два гравці з величезним талантом, які надихають та вселяють надію. Їхній надзвичайний талант одразу впадає у вічі. Обидва готові будь-якої миті піти в обведення та у відбір.

Що мені особливо подобається, так це те, що Віртц та Мусіала – командні гравці. Я бачу, що вони мають зв'язок із партнерами на полі. Вони багато бігають та допомагають у захисті. З їхнього інтерв'ю також ясно, що вони мислять категоріями команди в цілому.

Вони народились із талантом. Вони створені для футболу. Мені подобається спостерігати за їх розвитком. Людей формує їхнє оточення, а для футболістів це клуб. Якщо ви хочете досягти успіху, вам потрібна чітка роль і якісні партнери, які зможуть досягти від тебе кращого. На даний момент у Віртца та Мусіали все добре в цьому плані.

Бажаю Вірцю та Мусіалі всього найкращого. Вони мають все необхідне, щоб залишити слід на ціле десятиліття".

В матчі третього туру Євро-2024 збірна Німеччини зіграє зі Швейцарією, початок матчу о 22:00 за київським часом.