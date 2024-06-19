Команда Юліана Нагельсманна стартувала на домашньому турнірі з двох перемог.
Збірна Німеччини, Getty Images
19 червня 2024, 21:24
У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Німеччина здолала збірну Угорщини з рахунком 2:0.
Цей результат гарантував колективу Нагельсманна місце в плей-оф домашнього для них турніру. Обійти німців у турнірній таблиці групи А можуть лише швейцарці.
Зазначимо, що сама ж збірна Швейцарії теж може гарантувати собі місце в наступному раунді вже сьогодні, якщо здобуде 3 залікових бали в матчі проти збірної Шотландії.
Цей поєдинок квартету А розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за ним у нашій текстовій онлайн-трансляції.