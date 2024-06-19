Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Юліана Нагельсманна стартувала на домашньому турнірі з двох перемог.

У рамках другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Німеччина здолала збірну Угорщини з рахунком 2:0.

Цей результат гарантував колективу Нагельсманна місце в плей-оф домашнього для них турніру. Обійти німців у турнірній таблиці групи А можуть лише швейцарці.

Зазначимо, що сама ж збірна Швейцарії теж може гарантувати собі місце в наступному раунді вже сьогодні, якщо здобуде 3 залікових бали в матчі проти збірної Шотландії.

Цей поєдинок квартету А розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за ним у нашій текстовій онлайн-трансляції.