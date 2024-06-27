Німецький спеціаліст перебрався до рідного для себе чемпіонату.
Александер Блессін, фото Санкт-Паулі
27 червня 2024, 17:38
Александер Блессін призначений головним тренером Санкт-Паулі, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.
Подробиці угоди з 51-річним німцем наразі не розголошуються. Раніше Блессін очолював Юніон Сент-Жилуаз і в сезоні-2023/24 допоміг йому вперше за 110 років виграти Кубок Бельгії.
Під керівництвом німецького спеціаліста з липня 2023 року команда провела 58 матчів. Александер також має досвід роботи в Дженоа, Остенде, РБ Лейпциг і Бонландені.
Нагадаємо, в сезоні-2024/25 Санкт-Паулі гратиме в Бундеслізі. Колишній керманич клубу Фабіан Гюрцелер перебрався до Брайтона.