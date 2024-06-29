Німеччина

Гравець провів чудовий сезон у Бундеслізі, виступаючи за "швабів" на правах оренди.

Центральний нападник Деніз Ундав стане повноцінним гравцем Штутгарта, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Шваби" активували опцію викупу 27-річного німця. Брайтон, якому належать права на виконавця, має отримати близько 20 мільйонів євро.

Ундав повертатися до клубу АПЛ не хотів. Деталі його майбутньої угоди з Штутгартом наразі не повідомляються.

У сезоні-2023/24 нападник узяв участь у 33 матчах "швабів" у всіх турнірах, відзначившись 19 голами і 10 асистами.

Раніше повідомлялося, що центрфорвард Штутгарта Серу Гірассі все ще цікавить Боруссію (Дортмунд).