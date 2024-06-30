Німеччина

Німецький центрбек хоче приєднатися лише до мюнхенського гранда.

Центральний захисник леверкузенського Баєра Йонатан Та може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, баварці готують нову пропозицію щодо 28-річного німця, контракт якого з "фармацевтами" спливає влітку 2025 року.

Зазначається, що Та чітко заявив, що він хоче приєднатися виключно до Баварії.

У минулому сезоні Йонатан Та провів у футболці "червоних" 48 матчів, в яких він забив 6 голів та віддав 1 результативну передачу.