Німецький центрбек хоче приєднатися лише до мюнхенського гранда.
Йонатан Та, getty images
30 червня 2024, 19:51
Центральний захисник леверкузенського Баєра Йонатан Та може продовжити кар'єру в мюнхенській Баварії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, баварці готують нову пропозицію щодо 28-річного німця, контракт якого з "фармацевтами" спливає влітку 2025 року.
Зазначається, що Та чітко заявив, що він хоче приєднатися виключно до Баварії.
У минулому сезоні Йонатан Та провів у футболці "червоних" 48 матчів, в яких він забив 6 голів та віддав 1 результативну передачу.