Німеччина

Грузинський голкіпер розвіяв сумніви щодо можливого трансферу.

Грузинський воротар Гіоргі Мамардашвілі провів відмінний чемпіонат Європи-2024 в Німеччині, однак на стадії 1/8 фіналу та матчі проти Іспанії (1:4) відповідно виступ його національної збірної на цьому турнірі було завершено.

Іспанія — Грузія 4:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

І вже на післяматчевому інтерв’ю ледь не першим запитанням до гравця було прохання журналіста прокоментувати чутки щодо можливого трансферу 23-річного виконавця до мюнхенської Баварії вже цього літа.

"У Баварії все ще найкращий воротар у світі. Тому наразі переходити туди немає сенсу.

Я б поїхав туди, тільки якщо буду грати в стартовому складі постійно. Якщо я не гратиму, то ні, мене там не буде", — заявив грузинський виконавець.

Разом із тим, наближена до "Рекордмайстера" преса повідомляє, що Георгі залишається в переліку потенційних трансферів Баварії, проте не цього літа.

У минулому сезоні Мамардашвілі провів 37 матчів за іспанську Валенсію, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль".