Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 30 червня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Євро-2024 збірна Іспанії здобула впевнену перемогу над Грузією з рахунком 4:1 та пробилася до наступної стадії континентальної першості, де зустрінеться з Німеччиною.

Картвели змогли повести в рахунку завдяки доволі швидкому автоголу, проте у підсумку іспанці конвертували перевагу за грою в свої чотири забиті м'ячі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Іспанія — Грузія у рамках 1/8 фіналу Євро-2024:

Іспанія — Грузія 4:1

Голи: Родрі, 39, Руїс, 51, Вільямс, 75, Ольмо, 83 — Ле Норман, 18 (авт.)



Іспанія: Сімон — Карвахаль (Навас, 82), Ле Норман, Лапорт, Кукурелья (Грімальдо, 66) — Педрі (Ольмо, 52), Родрі, Руїс (Меріно, 81) — Ямал, Мората (Оярсабаль, 66), Вільямс.



Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані (Зівзівадзе, 79), Кашия, Двалі, Лочошвілі (Цитаішвілі, 63) — Чакветадзе (Давіташвілі, 63), Кітеішвілі (Алтунашвілі, 41), Кочорашвілі — Мікаутадзе (Квеквескірі, 79), Кварацхелія.



Попередження: Мората — Давіташвілі