Французький нападник уже невдовзі стане гравцем мюнхенців.
Майкл Олісе, Getty Images
07 липня 2024, 19:19
Правий вінгер Майкл Олісе зможе взяти участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі, передає видання L'Equipe.
Француз уже завершує свій перехід із Крістал Пелес до Баварії. Сьогодні, 7 липня, 22-річний гравець мав пройти медичний огляд.
Очікується, що Олісе зможе приєднатися до збірної Франції U-23, щоб зіграти на Олімпіаді. З остаточною заявкою "Ле Бле" можна ознайомитися за посиланням.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Ніцци Кефрен Тюрам, який переходить до Ювентуса, не зможе взяти участь в ОІ-2024 у Парижі саме через заборону з боку туринців.
На груповому етапі футбольного турніру Олімпіади французам протистоятимуть США (24 липня), Гвінея (27) і Нова Зеландія (30).