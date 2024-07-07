Німеччина

Французький нападник уже невдовзі стане гравцем мюнхенців.

Правий вінгер Майкл Олісе зможе взяти участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі, передає видання L'Equipe.

Француз уже завершує свій перехід із Крістал Пелес до Баварії. Сьогодні, 7 липня, 22-річний гравець мав пройти медичний огляд.

Очікується, що Олісе зможе приєднатися до збірної Франції U-23, щоб зіграти на Олімпіаді. З остаточною заявкою "Ле Бле" можна ознайомитися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Ніцци Кефрен Тюрам, який переходить до Ювентуса, не зможе взяти участь в ОІ-2024 у Парижі саме через заборону з боку туринців.

На груповому етапі футбольного турніру Олімпіади французам протистоятимуть США (24 липня), Гвінея (27) і Нова Зеландія (30).