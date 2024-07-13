Німеччина

Бельгієць приступив до своїх обов'язків в Мюнхені.

Новий головний тренер Баварії Венсан Компані провів перше тренування на чолі мюнхенської команди. Про це повідомляє офіційний сайт "Ротен".

Бельгійський фахівець очолив "Рекордмайстер" цього літа перейшовши з англійського Бернлі, з яким за підсумками сезону-2023/24 "Бордові" вилетіли до Чемпіоншипу.

Контракт Компані з Баварією розрахований до 30 червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Палінья став гравцем Баварії.