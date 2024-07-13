Німеччина

Неоднозначне рішення тодішнього менеджменту мюнхенського клубу.

Колишній голова правління Баварії Олівер Кан висловився щодо доцільності звільнення з посади головного тренера мюнхенського клубу нинішнього керманича збірної Німеччини Юліана Нагельсманна. Його слова наводить Bild.

"Я достатньо разів говорив, що на той момент у нас були свої причини. Чи було це звільнення помилкою? З таким самим успіхом можна запитати: чи мав сенс Улі Генессу та Карл-Гайнцу Румменігге звільняти Карло Анчелотті з Баварії, який потім прийшов у мадридський Реал та виграв із ним багато титулів.

Завжди потрібно розглядати певні рішення в контексті часу. Тоді Юліан був тренером мюнхенської Баварії, а зараз він тренер збірної Німеччини. Не має особливого сенсу пов'язувати ці події", — заявив Кан.