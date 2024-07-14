Німеччина

Ще один представник родини Гойлунн переїде до Німеччини.

Справжня футбольна родина Гойлунн може похизуватись повноцінною футбольною династією, бо батько Андрес уже встиг завершити футбольну кар’єру, старший син, Расмус, виступає за англійський Манчестер Юнайтед, а молодші за нього брати-близнюки Еміль та Оскар тільки-но роблять свої перші кроки в "дорослому" футболі.

Примітно, що обидва обрали на цьому етапі Німеччину, і якщо Оскар нещодавно перейшов до франкфуртського Айнтрахту з Першої Бундесліги, то Еміль наразі є дуже близьким до гельзенкірхенського Шальке з Другої Бундесліги.

"Кобальтові" хочуть закрити трансфер 19-річного нападника Копенгагена усього за 500 тис. євро, що не надто влаштовує його нинішній клуб, однак перемовини вже наближаються до фінальної стадії.

Відомо, що на гравця також претендує Штутгарт, проте проявляє відносно малу активність.

Тим часом Еміль уже встиг узгодити контракт до 2028 року із Шальке.

За минулий сезон Гойлунн-молодший забив 12 голів та віддав три гольові передачі в 20 матчах.