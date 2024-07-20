Німеччина

Кайсю Сано звинувачують у зґвалтуванні.

Новоспечений півзахисник Майнца Кайсю Сано може надовго залишитись без футболу. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 23-річного японця звинувачують у груповому зґвалтуванні, яке він скоїв разом із двома колишніми партнерами по молодіжній збірній Тайкі Ямамото та Хаято Такеучі.

Потерпілою виявилася 30-річна жінка, яка відразу звернулася до поліції, яка оперативно затримала підозрюваних біля готелю.

Також зазначається, що Сано та Ямамото зізналися у злочині, тоді як Такеучі все заперечує.

Згідно з японським законодавством, трьом гравцям загрожує від 4 до 6 років ув'язнення.

Майнц, який лише на початку місяця підписав чотирирічний контракт із Сано за 2,5 мільйона євро, тепер може залишитися без гравця та грошей, оскільки трансфер був офіційно завершений. Проте виплата коштів може затриматись через слідство.