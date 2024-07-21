Німеччина

Легенда "Рекордмайстер" відзначив півзахисника "Фармацевтів".

Член наглядової ради мюнхенської Баварії Улі Генесс висловився про Джамала Мусіалу та Флоріана Вірца. Цитує німецьку легенду журналіст Максіміліан Кох.

"Я фанат Джамала Мусіали та Флоріана Вірца. Всі прекрасно знають, що я хотів би бачити Вірца в Баварії. Але я думаю, що такий галас навколо них неправильний. Під таким тиском вони не зможуть розвиватися належним чином.

Вважаю божевіллям порівнювати Джамала з Марадоною. Подібне не йде на користь молодим футболістам", — заявив Генесс.

Минулого сезону Флоріан Вірц відіграв за Баєр 49 матчів, забив 18 голів та віддав 20 результативних передач. В свою чергу за цей же період часу Джамал Мусіала прийняв участь у 38 матчах Баварії, забивши 12 голів та віддавши 8 результативних передач.