Німеччина

Наш "слон"!

Член наглядової ради мюнхенської Баварії Улі Генесс розкритикував прем'єр-міністра Угорщини віктора орбана та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Його слова наводить німецький журналіст Максіміліан Кох.

"В Угорщині проживає всього вісім мільйонів осіб, але Орбан поводиться так, ніби в країні всі 200 мільйонів жителів (в Європейському парламенті діє закон, за яким, чим більше населення країни, тим більше представників від неї делегується до ЄП — ред.). Я б давно викинув його з Євросоюзу.

Щоранку, коли я прокидаюся в Тегернзе (курортне місто в адміністративному окрузі Верхня Баварія — ред.) та чищу зуби, я щасливий, що живу в Німеччині. Уявіть, як жити в США, якщо Трамп буде вашим президентом", — заявив Генесс.