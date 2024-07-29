Німеччина

Очільник клубу прокоментував останні чутки.

Нідерландський атакувальний півзахисник Хаві Сімонс цього літа завершив виступи в складі німецького РБ Лейпциг на правах оренди, тому має повернутись до французького Парі Сен-Жермен.

Однак 21-річний виконавець ще не вирішив, який саме шлях обрати для подальшого розвитку кар’єри.

"Червоні бики" пропонують йому повернутись до їхнього складу, однак на обрії вже з’явилась мюнхенська Баварія та активно намагається перехопити гравця.

Тим часом президент РБ Йоганн Пленге прокоментував ситуацію довкола цього трансферу.

"Станом на сьогодні я не можу обіцяти, що Хаві Сімонс повернеться до тренувань у Лейпцигу після турне по США.

Але я можу пообіцяти, що ми зробимо все можливе для того, щоб він залишився в Лейпцигу.

У нас для цього є дуже хороші аргументи як для Хаві, так і для ПСЖ", — заявив німецький функціонер.

Сімонс за сезон у Лейпциг провів 43 матчі, забив десять голів та віддав 15 гольових передач.