Німеччина

Хоче повернутись на батьківщину.

Французький фланговий захисник німецького Фрайбурга Кіліанн Сідія вже далеко не перший рік виступає в Бундеслізі.

При цьому 22-річний виконавець його нинішньому клубу дістався безкоштовно після завершення відносин із Мецом, а наразі коштує близько 15 млн євро.

Майже на піку своєї трансферної вартості основний гравець "чорно-білих" вирішив, що з нього досить виступів за Фрайбург і цього літа він планує залишити клуб за два роки до завершення контракту.

У будь-якому випадку, Сідія саме про це й попросив керівників Фрайбурга напередодні, проте коло інтересів самого футболіста дуже вузьке.

Він хоче виключно повернутись на батьківщину та грати за Марсель, але наразі змушений чекати на те, коли німці знайдуть йому заміну.

У минулому сезоні Сідія провів 38 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.