Німеччина

Максіміліан Беєр є ціллю для "джмелів".

На тлі вірогідного продажу Нікласа Фюллькруга до Вест Гема, дортмундська Боруссія розпочала пошуку для його заміни.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "джмелі" бачать у Максіміліані Беєрі з Гоффенгайма ідеального кандидата на цю роль, проте переговорів наразі не було.

Зазначається, що Дортмунд робитиме конкретні кроки тільки після остаточного завершення справ щодо переходу Фюллькруга до Вест Гема.

Раніше повідомлялося, що Челсі, Астон Вілла і леверкузенський Баєр також проявляються інтерес до молодого форварда Гоффенгайма.