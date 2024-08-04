Німеччина

У німця інші плани на склад команди.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік не схвалив перехід 33-річного опорного півзахисника саудівського Аль-Іттіхада та збірної Франції Н'Голо Канте. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 59-річний німецький фахівець заблокував перехід 33-річного француза в стан "синьо-гранатових", незважаючи на бажання підписати його з боку спортивного директора клубу Деку. Флік відмовився від Канте оскільки хоче зробити ставку на молодих гравців каталонської команди.

Чинний контракт гравця з саудівським клубом розрахований 30 червня 2026 року з зарплатнею 25 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у дев'ять мільйонів євро.

Минулого сезону Н'Голо Канте відіграв за Аль-Іттіхад 44 матчі, забив чотири голи та віддав шість результативних передач. Також на його рахунку у складі збірної Франції шість проведених зустрічей на Євро-2024 у двох з яких він визнавався найкращим гравцем матчу.