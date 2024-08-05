Німеччина

Заслужив цю нагороду на всі 100%.

Головного тренера леверкузенського "Баєра" Хабі Алонсо визнано тренером року в Німеччині. Про це повідомляє Sky Sport Germany.

"Ця роль тренера настільки нова для мене, що я почуваюся пригніченим такими нагородами, як "Тренер року".

Я дуже поважаю інших колег, які роками виконували свою роботу. Але, звісно, не тільки моя робота принесла мені цей титул, а й результати команди та всього колективу загалом. Тож нагорода належить всій команді. Як тренер я просто їхній представник", — скромно заявив Алонсо.

У минулому сезоні леверкузенський Баєр під керівництвом Хабі Алонсо виграв німецьку Бундеслігу, випередивши найближчого переслідувача Штутгарт на 17 очок. "Фармацевти" домоглися історичного досягнення, вперше закінчивши сезон чемпіонаті Німеччини без поразок. На рахунку леверкузенської команди в минулому сезоні Бундесліги 28 перемог та шість нічиїх.

Баєр також став володарем Кубка Німеччини, у фіналі мінімально здолавши Кайзерслаутерн (1:0).