Німеччина

"Шваби" все ж таки зуміли викупити німця в Брайтона.

Центральний нападник Деніз Ундав продовжить виступати за Штутгарт, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Контракт із 28-річним німцем розраховано до кінця червня 2027 року. За даними transfermarkt, гравець обійшовся "швабам" у 26.7 млн євро. Однак, з урахуванням бонусів ця сума може зрости й до 30 млн.

Таким чином, Ундав став найдорожчим придбанням в історії клубу, випередивши свого колегу за позицією Ермедіна Деміровича, який нещодавно перебрався до Штутгарта з Аугсбурга.

У сезоні-2023/24 Деніз представляв "швабів" на правах оренди з Брайтона. У 33 матчах у всіх турнірах він відзначився 19 голами та 10 асистами.

Клуб АПЛ придбав нападника взимку 2022 року, віддавши Юніон Сент-Жилуаз 7 млн євро. На рахунку Ундава 30 поєдинків за "чайок" у всіх турнірах (8 рез. ударів і 1 гольова передача).

На Євро-2024 зі збірною Німеччини Деніз дістався чвертьфіналу плей-оф, провівши на полі всього 6 хвилин в 1 матчі.