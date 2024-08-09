Німеччина

Дортмундці знайшли заміну Фюллькругу.

Нападник німецького Гоффенгайм Максиміліан Беєр досяг принципової угоди з Боруссією Дортмунд про підписання контракту. Про це повідомляє інсайдер Патрік Бергер.

За інформацією джерела, 21-річний гравець готовий підписати трудову угоду з "джмелями" до 30 червня 2029 року. Молодий форвард висловив бажання перейти до дортмундського клубу, повідомивши про це керівництво "синьо-білих" і зараз очікує на завершення переговорів між клубами.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Максиміліан Беєр відіграв за Гоффенгайм 35 матчів, забив 16 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем підписав Фюллькруга.