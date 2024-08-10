Німеччина

Німецький клуб підсилив лінію атаки.

Німецький Бохум орендував нідерландського нападника французького Монако Майрона Боаду. Про це повідомляє офіційний сайт "незламних".

Зазначається, що оренда буде розрахована на один сезон з можливістю подальшого викупу за десять мільйонів євро.

"Я багато чув про Бундеслігу і чудову атмосферу на стадіонах. Кажуть, від німецьких арен перехоплює подих, особливо в Бохумі. З нетерпінням чекаю першої домашньої гри. Моя мета — якомога швидше влаштуватися тут і привнести свої якості в команду", — заявив Боаду.

Першу половину минулого сезону Майрон Боаду відіграв за Монако (10 матчів, 1 гол), а другу частину вже догравав в оренді за нідерландський Твенте (11 матчів, 3 голи).