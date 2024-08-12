Німеччина

21-річний футболіст підписав контракт зі "джмелями".

Максіміліан Беєр перейшов у Боруссію з Гоффенгайма.

Німеччина трансферна. Літні переходи

Сьогодні дортмундський клуб оголосив про перехід 21-річного німецького нападника.

Повідомлялося, що сума угоди склала трохи більше 30 млн євро. Беєр пройшов медогляд і підписав контракт із Боруссією до 30 червня 2029 року.

Нагадаємо, що форвард став найкращим бомбардиром Гоффенгайма в минулому сезоні Бундесліги, забивши 16 голів у 33 матчах.