21-річний футболіст підписав контракт зі "джмелями".
Максіміліан Беєр, ФК Боруссія Дортмунд
12 серпня 2024, 20:35
Максіміліан Беєр перейшов у Боруссію з Гоффенгайма.
Німеччина трансферна. Літні переходи
Сьогодні дортмундський клуб оголосив про перехід 21-річного німецького нападника.
Повідомлялося, що сума угоди склала трохи більше 30 млн євро. Беєр пройшов медогляд і підписав контракт із Боруссією до 30 червня 2029 року.
Нагадаємо, що форвард став найкращим бомбардиром Гоффенгайма в минулому сезоні Бундесліги, забивши 16 голів у 33 матчах.