Німеччина

Баварія провела перший офіційний матч нового сезону.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Німеччини мюнхенська Баварія розгромила Ульм 1846 (4:0). Нападник "ротен" Томас Мюллер після переможного матчу поділився очікуваннями від сезону-2024/2025. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Цікава ситуація, як для вболівальників, так і для гравців. Всім цікаво, як відреагує Баварія після того, як минулого року посіла третє місце в чемпіонаті. Найкраще, звичайно, була б якась блискуча реакція. Але в спорті і в житті ніколи не знаєш, чи принесуть задумані зміни свої плоди.

Відчувається хороша передсезонна підготовка, але, мабуть, у кожної команди таке ж відчуття. Я схвильований і з нетерпінням чекаю початку Бундесліги наступного тижня", — сказав Мюллер.