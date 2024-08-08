Німеччина

Німецький захисник залишиться у Леверкузені.

Судячи з усього, леверкузенський Баєр збереже у своєму складі центрального захисника Йонатана Та. Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, керівництво мюнхенського клубу в останній момент вирішило відмовитися від трансферу 28-річного німця, незважаючи на те, що команду цього літа може залишити Маттейс де Лігт, на якого претендує Манчестер Юнайтед.

Також зазначається, що Баєр встановив дедлайн на підписання гравця, який закінчується сьогодні опівночі.

Діючий контракт Та з "аптекарями" розрахований до літа 2025 року — він виступає в Леверкузені з 2015 року.

Минулого сезону Та провів 48 матчів, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.