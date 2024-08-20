Німеччина

Хорват не допоможе Баварії на старті нової кампанії чемпіонату Німеччини.

Правий захисник Баварії Йосип Станішич отримав пошкодження колатеральної зв'язки правого коліна, передає офіційний сайт клубу Бундесліги.

Травмувався 24-річний хорват під час тренування з мюнхенцями в понеділок, 19 серпня. Повідомляється, що гравець пропустить кілька тижнів.

Наприкінці червня мюнхенці продовжили контракт із Йосипом.

Минулого тижня Станішич допоміг Баварії розгромити Ульм (4:0) в 1/32 фіналу Кубка Німеччини. У 1 турі чемпіонату країни, 25 серпня, колектив Венсана Компані гостюватиме у Вольфсбурга.