Колективу Венсана Компані довелося прикласти зусилля, щоб перемогти.
Вольфсбург - Баварія, Getty Images
25 серпня 2024, 18:33
У першому турі чемпіонату Німеччини між собою грали Вольфсбург і Баварія.
У непростому поєдинку перемогу здобули гості, незважаючи на дубль Маєра.
Таким чином, Венсан Компані стартував із перемоги в Бундеслізі на посаді головного тренера "ротен".
Вольфсбург — Баварія 2:3
Голи: Маєр, 46 (пен), 55 - Мусіала, 20, Камінські (аг), 65, Гнабрі, 82
Вольфсбург: Грабара — Фішер, Борно, Цезігєр — Баку, Сванберг (Вінд, 85), Арнольд, Камінські — Віммер (Беренс, 71), Маєр (Герхардт, 78) — Томаш
Баварія: Ноєр — Бої (Мюллер, 65), Мін Дже (Даєр, 81), Упамекано, Девіс — Кімміх, Павлович — Гнабрі, Мусіала, Олісе (Коман, 75) — Кейн
Попередження: Сванберг, Цезігєр — Кейн, Бої, Мусіала.