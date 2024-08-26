Німеччина

Талановитий бельгієць відправиться підкорювати Німеччину.

Півзахисник мадридського Атлетіко Артюр Вермерен на правах оренди перейде до німецького РБ Лейпциг. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Філіп Гінце.

За інформацією джерела, за річну оренду з правом викупу німецький клуб заплатить три мільйони євро. Також повідомляється, що обов'язковий пункт про викуп гравця за 20 млн євро набуде чинності після того, як він проведе певну кількість матчів за "биків".

Нагадаємо, 19-річний Вермерен перейшов в Атлетіко з бельгійського Антверпена в січні цього року за 18+5 млн. євро. З того часу він відіграв за "матрацників" п'ять матчів та отримав дві жовті картки.

Раніше повідомлялося, що РБ Лейпциг знову орендував Сімонса.