У таборі "фармацевтів" впевнені, що німецький центрбек продовжить свої виступи за їхній клуб.
Йонатан Та, Getty Images
29 серпня 2024, 00:49
Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес висловився щодо майбутнього центрального захисника своєї команди Йонатана Та, якого цього літа пов'язували з можливим переходом до мюнхенської Баварії та каталонської Барселони.
"Я очікую, що Йонатан залишиться з нами. Мені не дзвонили з Баварії чи Барселони останнім часом. У нас немає ніяких новин щодо будь-якої угоди, тому я очікую, що він залишиться", — заявив Рольфес.
Нагадаємо, на початку цього місяця стало відомо про те, що Баварія відмовилася від трансферу Та.
Минулого сезону Йонатан Та провів 48 матчів, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.