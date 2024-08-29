Німеччина

У таборі "фармацевтів" впевнені, що німецький центрбек продовжить свої виступи за їхній клуб.

Спортивний директор леверкузенського Баєра Сімон Рольфес висловився щодо майбутнього центрального захисника своєї команди Йонатана Та, якого цього літа пов'язували з можливим переходом до мюнхенської Баварії та каталонської Барселони.

"Я очікую, що Йонатан залишиться з нами. Мені не дзвонили з Баварії чи Барселони останнім часом. У нас немає ніяких новин щодо будь-якої угоди, тому я очікую, що він залишиться", — заявив Рольфес.

Нагадаємо, на початку цього місяця стало відомо про те, що Баварія відмовилася від трансферу Та.

Минулого сезону Йонатан Та провів 48 матчів, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.