Пеп з теплотою згадав часи, коли тренував Мюллера в Баварії.
Томас Мюллер та Пеп Гвардіола, GETTY IMAGES
04 вересня 2024, 10:31
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував на рекорд Томаса Мюллера за кількістю матчів у Баварії (710).
"Жоден інший гравець не схожий на Томаса Мюллера! Він один із найкращих гравців в історії Баварії та футболу. Не лише завдяки численним титулам, а й тому, що він зосереджений на своїй команді.
Футбольні вболівальники з усього світу знають, наскільки він є важливим на полі. Він розумний, непередбачуваний гравець, який знає, куди йому рухатися.
Мій початок у Мюнхені був нелегким. Юпп Хайнкес зробив неймовірну роботу, вигравши требл. Ми багато мандрували, і я намагався впроваджувати нові ідеї. Але Томас завжди був позитивним та відкритим. Він розумів, що ми намагаємось збудувати щось міцне в Баварії", — цитує Пепа пресслужба мюнхенців.
Нагадаємо, Томас Мюллер завершив кар’єру в збірній Німеччини.