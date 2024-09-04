Німеччина

Пеп з теплотою згадав часи, коли тренував Мюллера в Баварії.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував на рекорд Томаса Мюллера за кількістю матчів у Баварії (710).

"Жоден інший гравець не схожий на Томаса Мюллера! Він один із найкращих гравців в історії Баварії та футболу. Не лише завдяки численним титулам, а й тому, що він зосереджений на своїй команді.

Футбольні вболівальники з усього світу знають, наскільки він є важливим на полі. Він розумний, непередбачуваний гравець, який знає, куди йому рухатися.

Мій початок у Мюнхені був нелегким. Юпп Хайнкес зробив неймовірну роботу, вигравши требл. Ми багато мандрували, і я намагався впроваджувати нові ідеї. Але Томас завжди був позитивним та відкритим. Він розумів, що ми намагаємось збудувати щось міцне в Баварії", — цитує Пепа пресслужба мюнхенців.

Нагадаємо, Томас Мюллер завершив кар’єру в збірній Німеччини.