Новачок вирішив бути більш обачним у висловлюваннях за українського попередника.
Арно Данжума, Getty Images
04 вересня 2024, 10:21
Нідерландський нападник Арно Данжума за підсумками цьогорічного літнього трансферного вікна став гравцем каталонської Жирони на правах оренди з Вільярреал, тоді як до цього він рік провів у англійському Евертоні.
27-річний виконавець уже встиг дебютувати за новий клуб, відзначившись появою на другий тайм у матчі проти андалузької Севільї (2:0).
Після цього Арно нарешті дав інтерв’ю з приводу свого переходу.
"Не тільки в Іспанії, а й, я думаю, що всі розуміють, що Мічел — великий тренер, і те, що він зробив у Жироні за останній рік, є неймовірним.
Я був дуже щасливий, коли мене запросили до цього клубу, у якому виступають багато якісних гравців.
Конкуренція? Це дуже важливо для мене. Я можу зіграти або в центрі нападу, або ліворуч. І не просто зіграти, а й грати добре й конкурувати з рештою партнерів по команді.
Цього року в Жирони буде три великих турніри одночасно, тож мені знайомий цей менталітет після виступів за Вільярреал.
Жирона — не найбільший клуб світу, але особливий й знайомий мені за духом. Я відчуваю амбіції та рішучість цього проєкту", — заявив нідерландський виконавець.
На рахунку Данжуми два голи в чотирьох матчах нового сезону.