Іспанія

Новачок вирішив бути більш обачним у висловлюваннях за українського попередника.

Нідерландський нападник Арно Данжума за підсумками цьогорічного літнього трансферного вікна став гравцем каталонської Жирони на правах оренди з Вільярреал, тоді як до цього він рік провів у англійському Евертоні.

27-річний виконавець уже встиг дебютувати за новий клуб, відзначившись появою на другий тайм у матчі проти андалузької Севільї (2:0).

Після цього Арно нарешті дав інтерв’ю з приводу свого переходу.

"Не тільки в Іспанії, а й, я думаю, що всі розуміють, що Мічел — великий тренер, і те, що він зробив у Жироні за останній рік, є неймовірним.

Я був дуже щасливий, коли мене запросили до цього клубу, у якому виступають багато якісних гравців.

Конкуренція? Це дуже важливо для мене. Я можу зіграти або в центрі нападу, або ліворуч. І не просто зіграти, а й грати добре й конкурувати з рештою партнерів по команді.

Цього року в Жирони буде три великих турніри одночасно, тож мені знайомий цей менталітет після виступів за Вільярреал.

Жирона — не найбільший клуб світу, але особливий й знайомий мені за духом. Я відчуваю амбіції та рішучість цього проєкту", — заявив нідерландський виконавець.

На рахунку Данжуми два голи в чотирьох матчах нового сезону.