У Мюнхені хочуть зробити з німецького таланта "другого Томаса Мюллера".
Джамал Мусіала, Getty Images
10 вересня 2024, 19:27
Не секрет, що мюнхенська Баварія прагне продовжити контракт зі своїм талановитим півзахисником Джамалом Мусіалою, який спливає влітку 2026 року.
Президент мюнхенців Герберт Хайнер прокоментував ситуацію навколо ситуації з угодою 21-річного німецького плеймейкера.
"Ми хочемо зробити все, щоб утримати Джамала в Баварії якомога довше.
На мою думку, він міг би стати другим Томасом Мюллером. Він міг би залишитися тут на наступні 20 років", — наводить слова Хайнера журналіст Мануель Бонке.
У минулому сезоні Джамал Мусіала провів за Баварію 38 матчів, в яких він забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.