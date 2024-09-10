Німеччина

У Мюнхені хочуть зробити з німецького таланта "другого Томаса Мюллера".

Не секрет, що мюнхенська Баварія прагне продовжити контракт зі своїм талановитим півзахисником Джамалом Мусіалою, який спливає влітку 2026 року.

Президент мюнхенців Герберт Хайнер прокоментував ситуацію навколо ситуації з угодою 21-річного німецького плеймейкера.

"Ми хочемо зробити все, щоб утримати Джамала в Баварії якомога довше.

На мою думку, він міг би стати другим Томасом Мюллером. Він міг би залишитися тут на наступні 20 років", — наводить слова Хайнера журналіст Мануель Бонке.

У минулому сезоні Джамал Мусіала провів за Баварію 38 матчів, в яких він забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.