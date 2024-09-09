Німець висловився про свою угоду з мюнхенським клубом.
МУСІАЛА, GETTY IMAGES
09 вересня 2024, 15:44
Півзахисник Баварії Джамал Мусіала прокоментував ситуацію, яка склалась навколо його контракту, який закінчується у 2026 році.
"Я щасливий у Баварії й повністю зосереджений на поточних цілях клубу і збірної. Чесно кажучи, я не думаю про те, де буду через п'ять років. У світі футболу все може швидко змінитися", — сказав Мусіала.
Нагадаємо, Барселона зацікавлена в трансфері Мусіали. Каталонці зосередяться на трансфері 21-річного футболіста в наступне літнє трансферне вікно.