Німеччина

Німець висловився про свою угоду з мюнхенським клубом.

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала прокоментував ситуацію, яка склалась навколо його контракту, який закінчується у 2026 році.

"Я щасливий у Баварії й повністю зосереджений на поточних цілях клубу і збірної. Чесно кажучи, я не думаю про те, де буду через п'ять років. У світі футболу все може швидко змінитися", — сказав Мусіала.

Нагадаємо, Барселона зацікавлена в трансфері Мусіали. Каталонці зосередяться на трансфері 21-річного футболіста в наступне літнє трансферне вікно.