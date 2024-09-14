Німеччина

"Джмелі" лідирують у Бундеслізі.

Головний тренер дортмундської Боруссії Нурі Шахін прокоментував перемогу над Гайденгаймом (4:2) у 3-му турі чемпіонату Німеччини. Його слова наводить офіційний сайт Бундесліги.

"Ми перемогли заслужено, дуже добре провели початок матчу. Ми дуже швидко закрили двері для суперника, але потім відкрили їх знову. У нас було кілька гольових моментів, які ми не реалізували, і в підсумку Гайденгайм знову повернувся в гру.

Ми проявили твердість і зрештою здобули закономірну перемогу", — сказав Шахін.

Наразі Боруссія Д йде на першому місці у німецькій Бундеслізі, набравши сім очок у трьох зіграних матчах.

Нагадаємо, що колектив Нурі Шахіна гратиме з донецьким Шахтарем в рамках Ліги чемпіонів. Матч заплановано на 29 січня, о 22:00 за київським часом.