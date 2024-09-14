Німеччина

Завершилися п'ять поєдинків третього туру чемпіонату Німеччини.

У рамках третього туру німецької Бундесліги-2024/25 у суботу, 14 вересня, відбулися п'ять матчів.

Штутгарт із дублем Ермедіна Деміровича розібрався на виїзді з Боруссією (Менхенгладбах).

Боруссія (Менхенгладбах) — Штутгарт 1:3

Голи: Плеа, 27 — Ундав, 21, Демірович, 58, 61

Боруссія (Менхенгладбах): Омлін — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Нец — Зандер (Хак, 65), Вайгль (Чванчара, 76) — Хонорат (Райтц, 65), Штогер (Нойгаус, 76), Плеа (Нгуму Мінполе, 29) — Кляйндінст

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Руо, 63), Чейс, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер, Левелінг (Загаду, 82), Рідер (Фюріх, 74) — Демірович (Туре, 75), Ундав (Мійо, 63)

Попередження: Вайгль, Ітакура — Вагноман, Загаду

Два результативні удари Омара Мармуша, один з яких із пенальті, принесли Айнтрахту виїзну звитягу над Вольфсбургом.

Вольфсбург — Айнтрахт 1:2

Голи: Баку, 76 — Мармуш, 30, 82 (пен.)

Вольфсбург: Грабара — Фішер (Кулєракіс, 88), Борно, Цезігєр, Камінські — Озджан (ель-Амін Амура, 46) — Баку, Арнольд, Сванберг (Вранкс, 71), Томаш (Вінд, 70) — Віммер (Беренс, 71)

Айнтрахт: Трапп (Сантос, 46) — Тута, Кох, Теат — Крістенсен, Скірі, Ларссон (Аменда, 84), Нкунку (Кнауфф, 67) — Гьотце (Шаїбі, 46), Екітіке (Матанович, 74), Мармуш

Попередження: Арнольд — Скірі, Шаїбі

Дубль та асист Віктора Боніфейса допомогли Баєру розгромити на виїзді Гоффенгайм.

Гоффенгайм — Баєр 1:4

Голи: Беріша, 37 — Тер'є, 19, Боніфейс, 30, 75, Вірц, 71 (пен.)

Гоффенгайм: Бауманн — Дрекслер (Бішоф, 77), Штах, Акпогума — Кадержабек, Грілліч, Гайгер, Прасс (Жандре, 61) — Крамарич (Мурштедт, 87) — Беріша (Брун Ларсен, 61), Бюлтер (Тохумку, 87)

Баєр: Градецькі — Та, Та, Інкап'є (Мукіеле, 86) — Телла (Фрімпонг, 57), Джака, Андріх (Гарсія, 80), Грімальдо — Тер'є (Адлі, 80), Вірц — Боніфейс (Шик, 86)

Попередження: Прасс, Гайгер, Акпогума — Тер'є, Андріх

Фредерік Реннов урятував Уніон від виїзної поразки РБ Лейпциг, не дозволивши Лої Опенда реалізувати пенальті.

РБ Лейпциг — Уніон 0:0

На 74-й хвилині Опенда не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

РБ Лейпциг: Гулачі — Гертрейда (Бітшиабу, 88), Люкеба, Клостерманн — Генріхс (Баумгартнер, 79), Айдара (Вермерен, 66), Кампль (Поульсен, 88), Раум — Шешко (Нуса, 66), Сімонс — Опенда

Уніон: Реннов — Доехі, Фогт, Лейте — Хаберер, Хедіра, Роте (Керфельд, 81) — Шафер (Кемляйн, 81), Бенеш (Сібачо, 56) — Скарке (Вертессен, 56), Голлербах (Чон, 69)

Попередження: Айдара, Кампль — Бенеш, Хедіра, Доехі

Жуніор Адаму повторив успіхи Деміровича, Мармуша та Боніфейса, своїм дублем допомігши Фрайбургу здолати вдома Бохум.

Фрайбург — Бохум 2:1

Голи: Адаму, 58, 61 — Боаду, 45

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Розенфельдер, Лінгарт (Гінтер, 46), Гюнтер — Еггештайн, Остерхаге (Гефлер, 46) — Доан (Гелер, 80), Рель (Дінкчі, 39), Гріфо — Адаму (Сідія, 87)

Бохум: Древес — Пасслак, Медич, Машович, Віттек — Сіссоко, Мійосі (Квартенг, 64), Беро (Бальде, 77), де Віт (Бамба, 87) — Боаду (Хофманн, 65), Брошинські (Дашнер, 65)

Попередження: Бальде, Квартенг, Віттек

Зазначимо, що ігровий день буде закрито матчем Гольштайн — Баварія, який розпочнеться о 19:30 за Києвом.