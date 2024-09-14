29-річний футболіст готовий залишитися в нинішній команді.
ЙОСУА КІММІХ, GETTY IMAGES
14 вересня 2024, 22:25
Півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх поділився коментарем про своє майбутнє.
"Я готовий обговорити новий контракт. Завжди приємно чути підтримку від клубу. Зараз я просто насолоджуюся моментом", — наводить слова Кімміха журналіст Фабріціо Романо.
Німецький хавбек виступає за Баварію з 2015 року.
У нинішньому сезоні він узяв участь у чотирьох матчах з урахуванням усіх турнірів і не відзначився гольовими діями.
Чинний контракт Кімміха з Баварією розрахований до літа 2025 року.