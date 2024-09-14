Німеччина

29-річний футболіст готовий залишитися в нинішній команді.

Півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх поділився коментарем про своє майбутнє.

"Я готовий обговорити новий контракт. Завжди приємно чути підтримку від клубу. Зараз я просто насолоджуюся моментом", — наводить слова Кімміха журналіст Фабріціо Романо.

Німецький хавбек виступає за Баварію з 2015 року.

У нинішньому сезоні він узяв участь у чотирьох матчах з урахуванням усіх турнірів і не відзначився гольовими діями.

Чинний контракт Кімміха з Баварією розрахований до літа 2025 року.